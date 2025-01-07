Роналду о Криштиану-младшем: «Он выше и сильнее, чем я был в его возрасте. Думаю, он будет выше меня»
Криштиану Роналду оценил потенциал своего сына.
Нападающий «Аль-Насра» появился в документальном фильме Netflix о лиге Саудовской Аравии. В одном из эпизодов Роналду наблюдает за тренировкой своего 14-летнего сына Криштиану.
«Честно говоря, он хороший парень. С другими сложнее, с теми, что у меня дома, маленькие. С ним у меня нет проблем. Но с другими…
Он выше и сильнее, чем я был в его возрасте. Думаю, он будет выше меня», – сказал Роналду, разговаривая с агентом Рикарду Регуфе на тренировке.
«Посмотрим, будет ли у него такой же голод», – заметил Регуфе, на что Роналду ответил: «Голод – это самое сложное».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: O Jogo
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