Пети о словах Роналду про то, что саудовская лига сильнее Лиги 1: «Иногда лучше промолчать, чем привлекать внимание. Globe Soccer Awards – почти церемония награждения «Реала», в ФИФА наверняка довольны»
На церемонии Globe Soccer Awards нападающий «Аль-Насра» заявил, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее Лиги 1: «Во Франции есть только «ПСЖ», остальные – ни о чем».
«Криштиану Роналду подвергся жесткой критике, заявив, что чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем Лига 1. Что ж, я с огромным уважением отношусь к карьере Роналду и его влиянию на футбол, но иногда лучше промолчать и ничего не говорить, чем привлекать к себе внимание.
Мне не понравились его комментарии, как и сама премия – на первом плане были певцы, рэперы и бриллианты, понимаете? Если бы у меня была возможность выключить телевизор, я бы это сделал, но я был в студии, поэтому не мог.
Я даже не знал, что существует подобная церемония. Это была почти церемония награждения «Реала», которую они выиграли. В ФИФА, должно быть, довольны», – сказал бывший игрок сборной Франции в интервью DisCasino.
«Если стану владельцем, все исправлю». Роналду сравнил «МЮ» с зараженным аквариумом и принизил Лигу 1
Продвинулся к тысяче голов, злился на «Месси-Месси», завел ютуб. Как Роналду провел 2024-й
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий