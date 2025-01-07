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  • Пети о словах Роналду про то, что саудовская лига сильнее Лиги 1: «Иногда лучше промолчать, чем привлекать внимание. Globe Soccer Awards – почти церемония награждения «Реала», в ФИФА наверняка довольны»
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Пети о словах Роналду про то, что саудовская лига сильнее Лиги 1: «Иногда лучше промолчать, чем привлекать внимание. Globe Soccer Awards – почти церемония награждения «Реала», в ФИФА наверняка довольны»

Эммануэль Пети не согласился с мнением Криштиану Роналду о Лиге 1.

На церемонии Globe Soccer Awards нападающий «Аль-Насра» заявил, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее Лиги 1: «Во Франции есть только «ПСЖ», остальные – ни о чем».

«Криштиану Роналду подвергся жесткой критике, заявив, что чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем Лига 1. Что ж, я с огромным уважением отношусь к карьере Роналду и его влиянию на футбол, но иногда лучше промолчать и ничего не говорить, чем привлекать к себе внимание.

Мне не понравились его комментарии, как и сама премия – на первом плане были певцы, рэперы и бриллианты, понимаете? Если бы у меня была возможность выключить телевизор, я бы это сделал, но я был в студии, поэтому не мог.

Я даже не знал, что существует подобная церемония. Это была почти церемония награждения «Реала», которую они выиграли. В ФИФА, должно быть, довольны», – сказал бывший игрок сборной Франции в интервью DisCasino.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoКриштиану Роналду
logoлига 1 Франция
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoРеал Мадрид
Globe Soccer Awards
Эммануэль Пети
logoФИФА
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛа Лига
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