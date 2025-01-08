Группа сосьос «Барсы» потребовала пожизненного отстранения Лапорты из-за ущерба, связанного с регистрацией Ольмо и Виктора. Направлена жалоба в дисциплинарный комитет клуба (Diario Sport)
Как сообщает Diario Sport, группа зарегистрированных членов каталонского клуба, называющих себя «независимыми», направила жалобу в дисциплинарную комиссию клуба на президента Жоана Лапорту и членов правления «Барселоны» – в частности, Рафу Юсте и Елену Форт.
Причиной стали проблемы с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора, которые, по мнению сосьос, привели к материальным и репутационным потерям, а также говорят о неправомерном расходовании средств клуба.
В письме сосьос призвали пожизненно отстранить Лапорту и членов совета директоров от работы на руководящих должностях клуба или исключить их из сосьос и обязать возместить экономический ущерб. В противном случае истцы готовы обратиться в федерацию футбола Каталонии и в Каталонский спортивный суд.
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