Группа сосьос «Барсы» потребовала пожизненного отстранения Лапорты из-за ущерба, связанного с регистрацией Ольмо и Виктора. Направлена жалоба в дисциплинарный комитет клуба (Diario Sport)

Сосьос «Барселоны» потребовали пожизненного отстранения Жоана Лапорты.

Как сообщает Diario Sport, группа зарегистрированных членов каталонского клуба, называющих себя «независимыми», направила жалобу в дисциплинарную комиссию клуба на президента Жоана Лапорту и членов правления «Барселоны» – в частности, Рафу Юсте и Елену Форт.

Причиной стали проблемы с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора , которые, по мнению сосьос, привели к материальным и репутационным потерям, а также говорят о неправомерном расходовании средств клуба.

В письме сосьос призвали пожизненно отстранить Лапорту и членов совета директоров от работы на руководящих должностях клуба или исключить их из сосьос и обязать возместить экономический ущерб. В противном случае истцы готовы обратиться в федерацию футбола Каталонии и в Каталонский спортивный суд.