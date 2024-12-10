В Бельгии ищут замену Тедеско. Федерация связалась с экс-тренером «Брюгге» Прюдоммом, завершившим карьеру 4 года назад
В Бельгии ищут замену Доменико Тедеско.
Бывший главный тренер «Спартака» возглавляет бельгийскую команду с февраля 2023 года. Под его руководством сборная дошла до 1/8 финала Евро-2024 и заняла 3-е место в группе Лиги наций. В 8 последних матчах бельгийцы одержали лишь одну победу.
По информации RTBF, Королевская бельгийская футбольная ассоциация ищет замену 39-летнему специалисту. Спортивный директор организации Венсан Маннерт уже связался с Мишелем Прюдоммом, чтобы узнать, интересна ли ему эта работа.
Ранее Прюдомм возглавлял «Стандард», «Гент», «Твенте», «Аль-Шабаб» и «Брюгге», став двукратным чемпионом Бельгии. В 2020 году он объявил о завершении карьеры.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RTBF
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