В Бельгии ищут замену Тедеско. Федерация связалась с экс-тренером «Брюгге» Прюдоммом, завершившим карьеру 4 года назад

В Бельгии ищут замену Доменико Тедеско.

Бывший главный тренер «Спартака» возглавляет бельгийскую команду с февраля 2023 года. Под его руководством сборная дошла до 1/8 финала Евро-2024 и заняла 3-е место в группе Лиги наций. В 8 последних матчах бельгийцы одержали лишь одну победу.

По информации RTBF, Королевская бельгийская футбольная ассоциация ищет замену 39-летнему специалисту. Спортивный директор организации Венсан Маннерт уже связался с Мишелем Прюдоммом , чтобы узнать, интересна ли ему эта работа.

Ранее Прюдомм возглавлял «Стандард », «Гент», «Твенте», «Аль-Шабаб» и «Брюгге », став двукратным чемпионом Бельгии . В 2020 году он объявил о завершении карьеры.