Воспитанник «Краснодара» Татаев, вероятно, покинет «Аланию» и может перейти в «Оренбург»

Защитник «Алании» Алексей Татаев может перейти в «Оренбург».

26-летний воспитанник «Краснодара », скорее всего, покинет владикавказцев на фоне сокращения бюджета клуба, и «Оренбург » заинтересован в его подписании.

Контракт Татаева с «Аланией» рассчитан до июня 2025 года. Он также известен по выступлениям за чешскую «Младу Болеслав» и казахстанский «Окжетпес».