Воспитанник «Краснодара» Татаев, вероятно, покинет «Аланию» и может перейти в «Оренбург»
Защитник «Алании» Алексей Татаев может перейти в «Оренбург».
26-летний воспитанник «Краснодара», скорее всего, покинет владикавказцев на фоне сокращения бюджета клуба, и «Оренбург» заинтересован в его подписании.
Контракт Татаева с «Аланией» рассчитан до июня 2025 года. Он также известен по выступлениям за чешскую «Младу Болеслав» и казахстанский «Окжетпес».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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