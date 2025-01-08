«Динамо» отдаст Лепского в аренду «Соколу» до конца сезона без выкупа. Зарплата защитника составит 500 тысяч рублей в месяц (Иван Карпов)
Иван Лепский покидает «Динамо».
«Сокол» арендовал 19-летнего защитника до конца сезона без права выкупа, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Зарплата Лепского в саратовском клубе составит около 500 тысяч рублей в месяц.
В текущем сезоне Мир РПЛ защитник провел за «Динамо» 3 матча и забил 1 гол.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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