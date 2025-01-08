Ла Лига не увидела расизма фанатов «Валенсии» в адрес Винисиуса. На «Месталье» скандировали «Дурак», «Мадридиста – сукины дети» и «Нахер «Реал»
Ла Лига пожаловалась на поведение фанатов «Валенсии» на матче с «Реалом».
В перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги 3 января «Реал» одержал победу на «Месталье» со счетом 2:1.
По итогам матча лига направила отчет в Комитет по соревнованиям и Комиссию по борьбе с насилием. В документе отмечены оскорбительные кричалки болельщиков «Валенсии» в адрес «Реала» – в частности, неоднократные скандирования «Мадридиста – сукины дети» и «Нахер «Реал».
Кроме того, Ла Лига пожаловалась на выкрики «Дурак, дурак» в адрес Винисиуса Жуниора. При этом в отчете не говорится о каких-либо проявлениях расизма со стороны болельщиков.
Фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «###### черным», «обезьяной», «педиком» и «тупицей» во время матча Ла Лиги. Клубное ТВ «Реала» показало видео с трибун «Местальи»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Ла Лиги
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