Ла Лига не увидела расизма фанатов «Валенсии» в адрес Винисиуса. На «Месталье» скандировали «Дурак», «Мадридиста – сукины дети» и «Нахер «Реал»

Ла Лига пожаловалась на поведение фанатов «Валенсии» на матче с «Реалом».

В перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги 3 января «Реал» одержал победу на «Месталье» со счетом 2:1.

По итогам матча лига направила отчет в Комитет по соревнованиям и Комиссию по борьбе с насилием. В документе отмечены оскорбительные кричалки болельщиков «Валенсии» в адрес «Реала» – в частности, неоднократные скандирования «Мадридиста – сукины дети» и «Нахер «Реал».

Кроме того, Ла Лига пожаловалась на выкрики «Дурак, дурак» в адрес Винисиуса Жуниора . При этом в отчете не говорится о каких-либо проявлениях расизма со стороны болельщиков.

Фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «###### черным», «обезьяной», «педиком» и «тупицей» во время матча Ла Лиги. Клубное ТВ «Реала» показало видео с трибун «Местальи»