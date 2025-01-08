  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ламин Ямаль: «Барса» – клуб моей жизни, надеюсь оставаться в нем как можно дольше. Да, я продлю контракт»
17

Ламин Ямаль: «Барса» – клуб моей жизни, надеюсь оставаться в нем как можно дольше. Да, я продлю контракт»

Ламин Ямаль заявил, что хочет играть только за «Барсу».

«Я не знаю, когда (новый контракт будет подписан), но я верю, что это произойдет скоро. В конце концов, «Барса» – это клуб моей жизни. Я надеюсь продлить контракт и оставаться в клубе как можно дольше.

Я хочу играть в испанской лиге. Я хочу играть за «Барсу», и да, я продлю контракт. Я это сделаю», – сказал вингер «Барселоны» в интервью CNN Sport.

В текущем сезоне Ла Лиги 17-летний Ямаль сыграл 16 матчей, забил 5 голов и отдал 9 голевых передач. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CNN
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛамин Ямаль
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В «Барсе» недовольны баном Винисиуса всего на 2 матча. В клубе не понимают, почему игрока «Реала» за агрессию наказали мягче, чем Левандовского за жест
98сегодня, 13:48
Группа сосьос «Барсы» потребовала пожизненного отстранения Лапорты из-за ущерба, связанного с регистрацией Ольмо и Виктора. Направлена жалоба в дисциплинарный комитет клуба (Diario Sport)
17сегодня, 13:41
«Реал» и «Барса» передадут «Мальорке» по 200 000 евро призовых за Суперкубок Испании. Клуб гарантированно заработает 1,3 млн евро за участие в турнире
37сегодня, 13:16
Рекомендуем
Главные новости
Ямаль верит в чемпионство Барсы»: «Сделаем все, чтобы выиграть трофеи. 2025-й год будет лучшим в нашей жизни, надеюсь»
1 минуту назад
Дьяков об иностранных тренерах в РПЛ: «Странно, когда приезжают такие, как Илич в «Пари НН» – без имени, непонятно кто и откуда. Иностранец должен быть топовым»
312 минут назад
Семин о лучших российских игроках, выступавших за рубежом: «Канчельскис, Мостовой, Карпин и Онопко. Нынешнее поколение не может сравниться с ними, не хватает мастерства»
718 минут назад
Вице-президент «Барсы» о критике: «Руководство спасло клуб от исчезновения. Нужно поддерживать команду, а не создавать ненужный шум и извлекать личную выгоду»
519 минут назад
Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» против «Атлетика», «Реал» сыграет с «Мальоркой» в четверг
4030 минут назад
Обамеянг о «Челси»: «В клубе устроили беспорядок, раздевалка не была похожа на футбольную. После исключения из заявки на ЛЧ я подумал: «Очень неуважительно»
538 минут назад
«Винисиус – один из лучших в мире, нужно искать 1000 способов остановить его. Скандалы? Он молод, нелегко переварить проигрыш в борьбе за «Золотой мяч». Капитан «Мальорки» Дардер об игроке «Реала»
1745 минут назад
ЛАСК обсуждает со «Спартаком» досрочное расторжение аренды Тавареша. Защитник не поехал с австрийским клубом на сборы
49сегодня, 13:51
В «Барсе» недовольны баном Винисиуса всего на 2 матча. В клубе не понимают, почему игрока «Реала» за агрессию наказали мягче, чем Левандовского за жест
98сегодня, 13:48
Группа сосьос «Барсы» потребовала пожизненного отстранения Лапорты из-за ущерба, связанного с регистрацией Ольмо и Виктора. Направлена жалоба в дисциплинарный комитет клуба (Diario Sport)
17сегодня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Матчи Первой лиги продолжают показывать в Китае: «Платформа с более чем 1,3 млрд пользователей. Пока цифры не очень большие, но это необходимо для развития турнира»
2 минуты назад
Канчельскис о лучших советских и российских игроках, выступавших за рубежом: «Заваров. В тройку включил бы Михайличенко и Дасаева. Про себя некорректно говорить»
410 минут назад
Белоголовцев не верит в чемпионство «Спартака»: «Зенит» в связи с неограниченными финансами обязательно усилится. Его титул еще раз покажет бессмысленность происходящего в РПЛ»
1926 минут назад
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
335 минут назад
«Динамо» отдаст Лепского в аренду «Соколу» до конца сезона без выкупа. Зарплата защитника составит 500 тысяч рублей в месяц (Иван Карпов)
538 минут назад
«Атлетик» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
640 минут назад
«Ренн» за 15 млн евро купил 30-летнего вратаря «Ланса» и Франции Самба
8сегодня, 14:02Фото
Унал порвал крестообразную связку на тренировке «Борнмута». В 2023-м форвард пропустил 7 месяцев из-за подобной травмы
6сегодня, 13:18
«Бетис» готов арендовать Фати и Виктора у «Барсы» до конца сезона (Diario Sport)
17сегодня, 12:27
«Арсенал» включил Мбемо из «Брентфорда» в шорт-лист на лето. Вингер – лучший бомбардир клуба с 13 голами
14сегодня, 12:18
Рекомендуем