Ламин Ямаль: «Барса» – клуб моей жизни, надеюсь оставаться в нем как можно дольше. Да, я продлю контракт»
Ламин Ямаль заявил, что хочет играть только за «Барсу».
«Я не знаю, когда (новый контракт будет подписан), но я верю, что это произойдет скоро. В конце концов, «Барса» – это клуб моей жизни. Я надеюсь продлить контракт и оставаться в клубе как можно дольше.
Я хочу играть в испанской лиге. Я хочу играть за «Барсу», и да, я продлю контракт. Я это сделаю», – сказал вингер «Барселоны» в интервью CNN Sport.
В текущем сезоне Ла Лиги 17-летний Ямаль сыграл 16 матчей, забил 5 голов и отдал 9 голевых передач. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CNN
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