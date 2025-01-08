Ламин Ямаль: «Барса» – клуб моей жизни, надеюсь оставаться в нем как можно дольше. Да, я продлю контракт»

Ламин Ямаль заявил, что хочет играть только за «Барсу».

«Я не знаю, когда (новый контракт будет подписан), но я верю, что это произойдет скоро. В конце концов, «Барса» – это клуб моей жизни. Я надеюсь продлить контракт и оставаться в клубе как можно дольше.

Я хочу играть в испанской лиге. Я хочу играть за «Барсу», и да, я продлю контракт. Я это сделаю», – сказал вингер «Барселоны» в интервью CNN Sport.

В текущем сезоне Ла Лиги 17-летний Ямаль сыграл 16 матчей, забил 5 голов и отдал 9 голевых передач. Его подробная статистика – здесь.