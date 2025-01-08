«Бетис» готов арендовать Фати и Виктора у «Барсы» до конца сезона (Diario Sport)
«Бетис» может арендовать Ансу Фати и Пау Виктора у «Барселоны».
По информации Diario Sport, агент Фати Жорже Мендеш предлагал вингера «Бетису», «Жироне» и «Валенсии».
Клуб из Андалусии, у которого установились хорошие отношения с «Барселоной», всерьез рассматривает вариант с арендой Фати до конца сезона.
Ансу также интересен нескольким клубам АПЛ – ожидается, что он покинет каталонский клуб в это трансферное окно, если «Барселона» сможет зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора.
Кроме того, «Бетис» следит за ситуацией Виктора и готов подписать форварда на правах аренды в случае отказа в регистрации. Однако на данный момент все указывает на то, что Виктор останется в «Барселоне».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
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