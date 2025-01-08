«Арсенал» включил Мбемо из «Брентфорда» в шорт-лист на лето. Вингер – лучший бомбардир клуба с 13 голами

«Арсенал» заинтересован в Бриане Мбемо из «Брентфорда».

По информации Флориана Плеттенберга, камерунский вингер входит в шорт-лист «канониров» для возможного летнего трансфера. «Арсенал » намерен усилить фланги атаки.

Контракт Мбемо с «Брентфордом » рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне АПЛ 25-летний игрок забил 13 голов и отдал 3 ассиста. Он лучший бомбардир клуба.