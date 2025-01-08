«Арсенал» включил Мбемо из «Брентфорда» в шорт-лист на лето. Вингер – лучший бомбардир клуба с 13 голами
«Арсенал» заинтересован в Бриане Мбемо из «Брентфорда».
По информации Флориана Плеттенберга, камерунский вингер входит в шорт-лист «канониров» для возможного летнего трансфера. «Арсенал» намерен усилить фланги атаки.
Контракт Мбемо с «Брентфордом» рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне АПЛ 25-летний игрок забил 13 голов и отдал 3 ассиста. Он лучший бомбардир клуба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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