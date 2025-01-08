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Артета о 0:2 от «Ньюкасла»: «Самая большая разница между командами заключалась в реализации моментов. Во всем остальном «Арсенал» был лучше»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Ньюкаслом».

Лондонский клуб проиграл первый матч полуфинала Кубка лиги со счетом 0:2. 

«Самая большая разница [между командами] заключалась в реализации моментов. Во всех остальных аспектах мы были лучше. Они забили два гола, и надо отдать им должное, что они смогли одержать такую победу.

Когда мы упускаем моменты и пропускаем гол, это всегда тяжело, но команда среагировала. Мы создали много моментов, но это правда, что соперник очень хорошо защищал свою штрафную. Мы можем действовать лучше при принятии решений. У нас был выход один на один, и в полуфинале нужно действовать хладнокровнее в таких ситуациях.

Мы должны быть разочарованы, потому что это не тот результат, которого мы хотели, но такова реальность. Я верю [в камбэк]. Я видел, как моя команда играла против этого соперника, и я верю, что мы сможем этого добиться», – сказал Артета

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoНьюкасл
logoКубок английской лиги
logoМикель Артета
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
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