Томаш Росицки может войти в руководство «Арсенала».

По информации The Guardian, бывший полузащитник «канониров» является одним из главных претендентов на должность спортивного директора лондонского клуба.

Росицки, который с 2018 года занимает должность спортивного директора в «Спарте », регулярно общается с представителями руководства «Арсенала», пока они ищут замену Эду, покинувшему клуб в ноябре ради работы в клубной системе владельца «Ноттингем Форест».

Росицки играл вместе с Микелем Артетой и, как сообщается, поддерживает теплые отношения с главным тренером клуба и Пером Мертесакером , который сейчас возглавляет академию «канониров».

В «Арсенале» отметили успехи Росицки в работе с чешским клубом, который два последних сезона выигрывал национальное первенство.

Переговоры продолжаются, и Росицки, как полагают, готов к новому вызову. Однако группа руководителей «Арсенала », в которую входят Артета, вице-президент Тим Льюис и генеральный директор Ричард Гарлик, намерена провести тщательный процесс отбора.

Сообщается, что в случае выбора в пользу Росицки , его назначение, вероятно, будет отложено до конца сезона. Томаш предпочел бы завершить сезон со «Спартой», чтобы помочь им защитить титул чемпиона Чехии.

Также сообщается, что в числе кандидатов на должность рассматриваются Луиш Кампуш, чей контракт с «Пари Сен-Жермен» истекает летом, и спортивный директор «Брентфорда» Фил Джайлс. Однако, по мнению источников, «Арсенал» предпочел бы назначить человека, который имеет связь с клубом.