Росицки – фаворит на пост спортивного директора «Арсенала». Если назначение произойдет не раньше лета
По информации The Guardian, бывший полузащитник «канониров» является одним из главных претендентов на должность спортивного директора лондонского клуба.
Росицки, который с 2018 года занимает должность спортивного директора в «Спарте», регулярно общается с представителями руководства «Арсенала», пока они ищут замену Эду, покинувшему клуб в ноябре ради работы в клубной системе владельца «Ноттингем Форест».
Росицки играл вместе с Микелем Артетой и, как сообщается, поддерживает теплые отношения с главным тренером клуба и Пером Мертесакером, который сейчас возглавляет академию «канониров».
В «Арсенале» отметили успехи Росицки в работе с чешским клубом, который два последних сезона выигрывал национальное первенство.
Переговоры продолжаются, и Росицки, как полагают, готов к новому вызову. Однако группа руководителей «Арсенала», в которую входят Артета, вице-президент Тим Льюис и генеральный директор Ричард Гарлик, намерена провести тщательный процесс отбора.
Сообщается, что в случае выбора в пользу Росицки, его назначение, вероятно, будет отложено до конца сезона. Томаш предпочел бы завершить сезон со «Спартой», чтобы помочь им защитить титул чемпиона Чехии.
Также сообщается, что в числе кандидатов на должность рассматриваются Луиш Кампуш, чей контракт с «Пари Сен-Жермен» истекает летом, и спортивный директор «Брентфорда» Фил Джайлс. Однако, по мнению источников, «Арсенал» предпочел бы назначить человека, который имеет связь с клубом.
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