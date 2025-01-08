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Росицки – фаворит на пост спортивного директора «Арсенала». Если назначение произойдет не раньше лета

Томаш Росицки может войти в руководство «Арсенала».

По информации The Guardian, бывший полузащитник «канониров» является одним из главных претендентов на должность спортивного директора лондонского клуба.

Росицки, который с 2018 года занимает должность спортивного директора в «Спарте», регулярно общается с представителями руководства «Арсенала», пока они ищут замену Эду, покинувшему клуб в ноябре ради работы в клубной системе владельца «Ноттингем Форест».

Росицки играл вместе с Микелем Артетой и, как сообщается, поддерживает теплые отношения с главным тренером клуба и Пером Мертесакером, который сейчас возглавляет академию «канониров».

В «Арсенале» отметили успехи Росицки в работе с чешским клубом, который два последних сезона выигрывал национальное первенство.

Переговоры продолжаются, и Росицки, как полагают, готов к новому вызову. Однако группа руководителей «Арсенала», в которую входят Артета, вице-президент Тим Льюис и генеральный директор Ричард Гарлик, намерена провести тщательный процесс отбора.

Сообщается, что в случае выбора в пользу Росицки, его назначение, вероятно, будет отложено до конца сезона. Томаш предпочел бы завершить сезон со «Спартой», чтобы помочь им защитить титул чемпиона Чехии.

Также сообщается, что в числе кандидатов на должность рассматриваются Луиш Кампуш, чей контракт с «Пари Сен-Жермен» истекает летом, и спортивный директор «Брентфорда» Фил Джайлс. Однако, по мнению источников, «Арсенал» предпочел бы назначить человека, который имеет связь с клубом.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Guardian
logoАрсенал
logoСпарта Прага
logoПер Мертесакер
logoвысшая лига Чехия
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета
logoТомаш Росицки
logoЭду Гаспар
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