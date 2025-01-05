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  • «Милан» предлагает Ольмо контракт на полгода с условием возвращения в «Барсу» в июле (Corriere della Sera)
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«Милан» предлагает Ольмо контракт на полгода с условием возвращения в «Барсу» в июле (Corriere della Sera)

Дани Ольмо может на время перейти в «Милан».

Ранее Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо. Предыдущая истекла 1 января.

По информации Corriere della Sera, миланский клуб предложил полузащитнику шестимесячный контракт. Соглашение предусматривает пункт о том, что в июле испанец может вернуться в «Барселону».

Отмечается, что такое решение позволило бы «Милану» временно усилиться, а «Барселоне» найти выход из сложной ситуации.

В этом сезоне Ольмо провел 11 матчей в Ла Лиге и забил 5 голов. С полной статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: PianetaMilan
logoДани Ольмо
logoБарселона
logoЛа Лига
logoМилан
logoсерия А Италия
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