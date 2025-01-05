«Милан» предлагает Ольмо контракт на полгода с условием возвращения в «Барсу» в июле (Corriere della Sera)
Дани Ольмо может на время перейти в «Милан».
Ранее Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо. Предыдущая истекла 1 января.
По информации Corriere della Sera, миланский клуб предложил полузащитнику шестимесячный контракт. Соглашение предусматривает пункт о том, что в июле испанец может вернуться в «Барселону».
Отмечается, что такое решение позволило бы «Милану» временно усилиться, а «Барселоне» найти выход из сложной ситуации.
В этом сезоне Ольмо провел 11 матчей в Ла Лиге и забил 5 голов. С полной статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: PianetaMilan
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем