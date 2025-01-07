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Араухо согласился на аренду в «Юве». Защитник «Барсы» хочет получать больше игровой практики

Рональд Араухо может перейти в «Ювентус».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли прилагает большие усилия для подписания уругвайского защитника с испанским паспортом – сейчас «Ювентус» может подписывать только игроков из ЕС, поскольку все места для неевропейцев уже заняты.

Эта сделка выглядит проще и быстрее, чем в случае с другой целью клуба на позиции центрального защитника – Давидом Ганцко из «Фейеноорда», поскольку Араухо может быть взят в аренду.

По словам источника, «Ювентус» уже получил согласие от Араухо, который хочет получать больше игровой практики. Защитнику комфортно в «блаугране», его агент ведет переговоры о продлении контракта, однако после столь длительного отсутствия из-за травмы ему будет сложно вновь завоевать место в основном составе «Барселоны». Именно поэтому он рассматривает различные варианты продолжения карьеры, и интерес со стороны «Ювентуса» его сильно привлекает.

«Барселона» пока не согласилась на аренду, но не исключено, что каталонский клуб передумает, так как это позволит избавиться от высокой зарплаты Рональда (6 миллионов евро, половину из которых должен будет покрыть «Ювентус»), а также даст возможность развивать игрока, в которого они верят и на которого рассчитывают в будущем.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoРональд Араухо
logoБарселона
возможные трансферы
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
logoЮвентус
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