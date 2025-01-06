Дьокереш интересен «МЮ», «Сити» и «Барсе». Форвард покинет «Спортинг» летом, скорее всего

Виктор Дьокереш интересен нескольким топ-клубам.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, уход нападающего из «Спортинга » зимой в настоящее время исключен, однако все указывает на то, что Дьокереш сменит клуб предстоящим летом.

Предметный интерес к форварду сборной Швеции проявляют «Манчестер Юнайтед », «Манчестер Сити» и «Барселона ». Дьокереша «Реал » и «Бавария » также следят за ситуацией.

В 28 матчах сезона за «Спортинг» во всех турнирах Дьокереш отметился 30 голами и 6 ассистами. Подробную статистику 26-летнего нападающего можно найти здесь .