Дьокереш интересен «МЮ», «Сити» и «Барсе». Форвард покинет «Спортинг» летом, скорее всего
Виктор Дьокереш интересен нескольким топ-клубам.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, уход нападающего из «Спортинга» зимой в настоящее время исключен, однако все указывает на то, что Дьокереш сменит клуб предстоящим летом.
Предметный интерес к форварду сборной Швеции проявляют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Барселона». Дьокереша «Реал» и «Бавария» также следят за ситуацией.
В 28 матчах сезона за «Спортинг» во всех турнирах Дьокереш отметился 30 голами и 6 ассистами. Подробную статистику 26-летнего нападающего можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
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