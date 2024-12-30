«Реал» видит в Субименди из «Сосьедада» замену Кроосу. Мадридцы хотят усиляться молодыми испанцами
«Реал» видит в Мартине Субименди из «Сосьедада» замену Тони Кроосу.
Ранее стало известно, что мадридский клуб заинтересован в покупке 25-летнего полузащитника.
По информации As, «Реал» видит в нем замену Тони Кроосу, завершившему карьеру. Приобретение Субименди также соответствует внутренней политике клуба, которая направлена на усиление молодыми испанскими футболистами.
Отмечается, что возможный трансфер запланирован на лето 2025 года. В текущем сезоне хавбек провел за «Сосьедад» 21 матч во всех турнирах, забил гол и сделал одну результативную передачу.
Напомним, «Манчестер Сити» тоже проявляет интерес к Субименди.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
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