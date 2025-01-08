«Фиорентина» арендует хавбека «Наполи» Фолоруншо с опцией выкупа за 8 млн евро
Центральный хавбек «Наполи» Майкл Фолоруншо близок к переходу в «Фиорентину».
«Фиалки» согласовали аренду 26-летнего итальянца нигерийского происхождения до конца сезона с правом выкупа за 8 млн евро.
В пятницу Фолоруншо пройдет медосмотр во Флоренции.
Во всех 6 матчах текущего сезона Серии А полузащитник выходил на замену.
На Евро-2024 в составе сборной Италии Фолоруншо вышел на замену в матче с Албанией (2:1) на 90-й минуте.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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