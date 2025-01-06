Зиркзе не хочет уходить из «МЮ». «Интеру», «Юве», «Милану», «Наполи» и клубам АПЛ сообщили, что форвард останется
Джошуа Зиркзе хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает журналист Sky Sports Каве Солхекол, форвард не заинтересован в уходе из клуба. Ему нравится в «Юнайтед», нидерландец полон решимости проявить себя в АПЛ.
Представители игрока получили несколько предложений о переходе. Среди заинтересованных клубов: «Ювентус», «Наполи», «Интер», «Милан», а также несколько клубов Премьер-лиги. Всем претендентам сообщили, что футболист никуда не уйдет.
В этом сезоне Зиркзе провел 20 матчей в АПЛ, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Полная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке.
Провал Зиркзе в «МЮ»: 4 гола за полгода и замена на 33-й минуте
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
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