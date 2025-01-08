Агент об истекающем контракте Чистякова: «Дмитрий — воспитанник «Зенита», хотел бы остаться и закончить там карьеру»

Агент Дмитрия Чистякова высказался о его будущем в «Зените».

Контракт 30-летнего защитника с петербургским клубом рассчитан до июня 2025 года.

«Дмитрий — воспитанник клуба, он с удовольствием хотел бы остаться в «Зените » и через какое-то время закончить там карьеру.

Дальше пускай руководство клуба решает, нужен им воспитанник в команде или нет», — сказал Андрей Талаев.

В текущем сезоне Чистяков провел за «Зенит» 7 матчей в Фонбет Кубке России, в Мир РПЛ он ни разу не выходил на поле.