Агент об истекающем контракте Чистякова: «Дмитрий — воспитанник «Зенита», хотел бы остаться и закончить там карьеру»
Агент Дмитрия Чистякова высказался о его будущем в «Зените».
Контракт 30-летнего защитника с петербургским клубом рассчитан до июня 2025 года.
«Дмитрий — воспитанник клуба, он с удовольствием хотел бы остаться в «Зените» и через какое-то время закончить там карьеру.
Дальше пускай руководство клуба решает, нужен им воспитанник в команде или нет», — сказал Андрей Талаев.
В текущем сезоне Чистяков провел за «Зенит» 7 матчей в Фонбет Кубке России, в Мир РПЛ он ни разу не выходил на поле.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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