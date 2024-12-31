«Зенит» исключил из заявки Чистякова, Ерохина, Волкова и Ахметова: «Технический момент. Игроки вновь будут заявлены в январе»

«Зенит» исключил нескольких футболистов из заявки в Мир РПЛ.

Ранее на официальном сайте лиги из заявки клуба были исключены защитники Дмитрий Чистяков и Сергей Волков , а также полузащитники Александр Ерохин и Ильзат Ахметов .

«Отзаявка ряда наших игроков – это исключительно технический момент, связанный с тем, что сезоны РПЛ и ФНЛ‑2 не совпадают по календарю. В январе эти футболисты будут заявлены за «Зенит» вновь», – сообщили в пресс-службе клуба.