«Зенит» исключил из заявки Чистякова, Ерохина, Волкова и Ахметова: «Технический момент. Игроки вновь будут заявлены в январе»
«Зенит» исключил нескольких футболистов из заявки в Мир РПЛ.
Ранее на официальном сайте лиги из заявки клуба были исключены защитники Дмитрий Чистяков и Сергей Волков, а также полузащитники Александр Ерохин и Ильзат Ахметов.
«Отзаявка ряда наших игроков – это исключительно технический момент, связанный с тем, что сезоны РПЛ и ФНЛ‑2 не совпадают по календарю. В январе эти футболисты будут заявлены за «Зенит» вновь», – сообщили в пресс-службе клуба.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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