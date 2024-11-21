Чистяков о Соболеве в «Зените»: «Его давно приняли. У Саши полный порядок с чувством юмора и самоиронией – респект ему за это! А шутки бодрят всех в какой-то степени»
– Уже по ходу сезона в «Зенит» пришел Соболев.
– Ему уже явно полегче, хотя именно в момент перехода оказалось непросто. Саша прекрасно понимал, откуда он пришел, как его примут болельщики. Сейчас тоже еще не все позади.
– Что имеете в виду?
– Пока Сашу нельзя назвать игроком стартового состава. Результативность в РПЛ его самого тоже не устраивает. Это может немного давить.
Но все в его руках. Тем более что в коллективе у него все абсолютно нормально. Его давно приняли, а какие‑то моменты, связанные со встречами на поле за разные команды, давно забыли.
– И даже не подкалывают на этот счет?
– Конечно подкалывают. Но это же как раз показатель того, что приняли. В любом здоровом коллективе есть шутки, приколы.
Кстати, у Саши полный порядок с чувством юмора и самоиронией. Респект ему за это! А шутки в его адрес и наоборот – это всех в какой‑то степени бодрит, – сказал защитник «Зенита».
У Соболева 0+0 в 9 матчах сезона РПЛ за «Зенит» и «Спартак»
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