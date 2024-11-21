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Чистяков о Соболеве в «Зените»: «Его давно приняли. У Саши полный порядок с чувством юмора и самоиронией – респект ему за это! А шутки бодрят всех в какой-то степени»

Дмитрий Чистяков отметил чувство юмора и самоиронию Александра Соболева.

– Уже по ходу сезона в «Зенит» пришел Соболев.

– Ему уже явно полегче, хотя именно в момент перехода оказалось непросто. Саша прекрасно понимал, откуда он пришел, как его примут болельщики. Сейчас тоже еще не все позади.

– Что имеете в виду?

– Пока Сашу нельзя назвать игроком стартового состава. Результативность в РПЛ его самого тоже не устраивает. Это может немного давить.

Но все в его руках. Тем более что в коллективе у него все абсолютно нормально. Его давно приняли, а какие‑то моменты, связанные со встречами на поле за разные команды, давно забыли.

– И даже не подкалывают на этот счет?

– Конечно подкалывают. Но это же как раз показатель того, что приняли. В любом здоровом коллективе есть шутки, приколы.

Кстати, у Саши полный порядок с чувством юмора и самоиронией. Респект ему за это! А шутки в его адрес и наоборот – это всех в какой‑то степени бодрит, – сказал защитник «Зенита».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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