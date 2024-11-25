Чистяков не покинет «Зенит» зимой. С защитником не планируют расставаться, несмотря на интерес нескольких клубов (Metaratings)

Дмитрий Чистяков не покинет «Зенит» зимой.

По информации Metaratings, сине-бело-голубые не планируют отпускать защитника в аренду, несмотря на интерес нескольких клубов. Соглашение Чистякова с «Зенитом » истекает в июне.

В нынешнем сезоне Чистяков выходил на поле в 6 матчах Фонбет Кубка России, где отметился голом. Подробную статистику защитника можно найти здесь .