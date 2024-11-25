Чистяков не покинет «Зенит» зимой. С защитником не планируют расставаться, несмотря на интерес нескольких клубов (Metaratings)
Дмитрий Чистяков не покинет «Зенит» зимой.
По информации Metaratings, сине-бело-голубые не планируют отпускать защитника в аренду, несмотря на интерес нескольких клубов. Соглашение Чистякова с «Зенитом» истекает в июне.
В нынешнем сезоне Чистяков выходил на поле в 6 матчах Фонбет Кубка России, где отметился голом. Подробную статистику защитника можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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