Гаджиев об РПЛ: «Российский футбол приобретает черты советского: динамика игр стала выше, клубы добавляют темп по ходу матчей и выглядят лучше физически»
«Сегодня уровень соперничества между командами из разных частей турнирной таблицы сильнее, чем раньше. Тот же «Спартак» начал сезон с поражения в Оренбурге. А сейчас идет в тройке лидеров. Динамика самих игр тоже стала выше. Российский футбол сейчас приобретает черты советского.
О чем я говорю? Уровень физической готовности советских команд многие годы был выше, чем у соперников. В этом компоненте сборная СССР превосходила своих оппонентов. Как говорил Гавриил Качалин: «Наши традиции основаны на том, что мы играем в высоком нагнетательном темпе». Задача советских команд состояла в том, чтобы все время добавлять темп по ходу игры, а не сбавлять.
В последнее время в этом плане российские клубы улучшились. Они стали выглядеть лучше физически», – сказал президент махачкалинского «Динамо».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий