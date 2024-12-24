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Гаджиев о Мостовом-тренере: «Я не могу давать ему советы. Какое имею право? Без хороших тренеров подготовка классных игроков невозможна»

Гаджи Гаджиев высказался о получении Александром Мостовым тренерской лицензии.

В каком клубе ждать Александра Мостового? Может, какой-то совет ему дадите как опытный наставник?

– Я не могу давать советы Александру Мостовому. Какое имею право? Буду рад, если у Саши все получится на этом поприще. Личность он известная.

Ничего не поздно для Мостового?

– Знаете, русская народная пословица гласит: «Лучше поздно, чем никогда». А еще есть такое выражение: «Практика есть критерий истины». Если Мостовой хочет тренировать, получит лицензию, могу пожелать ему только удачи. Дай бог, чтобы получилось у него, и у многих других, кто хочет связать свою жизнь с тренерской профессией.

Без хороших тренеров подготовка классных игроков невозможна. Пять процентов от силы могут пробиться в футбол, за счет исключительного таланта. Но играют на поле не только такие таланты, но и те, кто говорит спасибо тренерам. Кстати, Алексей Батраков сказал: спасибо, дескать, тренерам за то, что они верили в меня, потому что маленький я был слабый и много борьбы проигрывал. Но тренеры в него верили. Вот когда таких тренеров будет у нас больше, тогда и таких, как Батраков, будет больше, – сказал президент махачкалинского «Динамо».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoГаджи Муслимович Гаджиев
logoАлексей Батраков
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
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