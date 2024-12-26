«Без России никуда, поэтому возвращение наших клубов и сборных неизбежно. Хочется, чтобы это произошло как можно раньше». Гаджиев об отстранении
Гаджи Гаджиев заявил, что возвращение России в международные турниры неизбежно.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что Израиль выступает за возвращение российских клубов и сборных в турниры УЕФА и ФИФА.
«Израиль никак не повлияет на наше возвращение, несмотря на то, что у этой страны хорошие отношения с США. То, что такая информация появляется, говорит о позитивных сдвигах. Это уже не первая такая новость.
Без России никуда, поэтому возвращение наших клубов и сборных неизбежно. Хочется, чтобы это произошло как можно раньше», – сказал президент махачкалинского «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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