«Без России никуда, поэтому возвращение наших клубов и сборных неизбежно. Хочется, чтобы это произошло как можно раньше». Гаджиев об отстранении

Гаджи Гаджиев заявил, что возвращение России в международные турниры неизбежно.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал , что Израиль выступает за возвращение российских клубов и сборных в турниры УЕФА и ФИФА.

«Израиль никак не повлияет на наше возвращение, несмотря на то, что у этой страны хорошие отношения с США. То, что такая информация появляется, говорит о позитивных сдвигах. Это уже не первая такая новость.

Без России никуда, поэтому возвращение наших клубов и сборных неизбежно. Хочется, чтобы это произошло как можно раньше», – сказал президент махачкалинского «Динамо».