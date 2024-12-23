Гаджи Гаджиев: «Мы играли не так давно в еврокубках, и что? Порой из 20 матчей выигрывали один. Было стыдно. Мы должны сделать чемпионат, который не будет уступать другим»

Гаджи Гаджиев призвал повысить качество работы с российскими игроками.

«Конечно, ребята хотят играть в Европе, это нормально. Можно уехать в хороший клуб, если есть предложение, как сделал Матвей Сафонов .

Но считать, что без взаимодействия с внешним миром, участия в еврокубках мы не можем развивать на высоком уровне футбол, неправильно. Мы играли не так давно в еврокубках, и что? Порой из 20 матчей выигрывали один. Было стыдно. Какая радость болельщикам от того, что кто-то уедет играть за рубеж?

Главное не количество тех, кто играет за границей, не выступления на международной арене, а организация процесса здесь, в России. Мы должны сделать чемпионат, который не будет уступать по уровню другим. Для этого нужна система развития футбола. Иными словами, главное – тренировка. Об этом еще великий хоккейный тренер Анатолий Тарасов говорил.

Надо уметь готовить звезд, мастеров высокого класса. Мы можем это делать. Наличие таких игроков, как Батраков и другие, это подтверждает. Ребята есть, не хочу называть фамилии, но Россия – большая страна, и талантов в ней много. Нужно сделать так, чтобы их было еще больше, кратно», – сказал президент «Динамо » Махачкала.