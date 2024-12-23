  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гаджи Гаджиев: «Мы играли не так давно в еврокубках, и что? Порой из 20 матчей выигрывали один. Было стыдно. Мы должны сделать чемпионат, который не будет уступать другим»
0

Гаджи Гаджиев: «Мы играли не так давно в еврокубках, и что? Порой из 20 матчей выигрывали один. Было стыдно. Мы должны сделать чемпионат, который не будет уступать другим»

Гаджи Гаджиев призвал повысить качество работы с российскими игроками.

«Конечно, ребята хотят играть в Европе, это нормально. Можно уехать в хороший клуб, если есть предложение, как сделал Матвей Сафонов.

Но считать, что без взаимодействия с внешним миром, участия в еврокубках мы не можем развивать на высоком уровне футбол, неправильно. Мы играли не так давно в еврокубках, и что? Порой из 20 матчей выигрывали один. Было стыдно. Какая радость болельщикам от того, что кто-то уедет играть за рубеж?

Главное не количество тех, кто играет за границей, не выступления на международной арене, а организация процесса здесь, в России. Мы должны сделать чемпионат, который не будет уступать по уровню другим. Для этого нужна система развития футбола. Иными словами, главное – тренировка. Об этом еще великий хоккейный тренер Анатолий Тарасов говорил.

Надо уметь готовить звезд, мастеров высокого класса. Мы можем это делать. Наличие таких игроков, как Батраков и другие, это подтверждает. Ребята есть, не хочу называть фамилии, но Россия – большая страна, и талантов в ней много. Нужно сделать так, чтобы их было еще больше, кратно», – сказал президент «Динамо» Махачкала.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoГаджи Муслимович Гаджиев
logoлига 1 Франция
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
logoАнатолий Тарасов
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гаджиев о Федорищеве: «Не зная броду, полез в воду. Поддерживаю РФС и РПЛ – если говорите про взятки, то скажите, кто, где и когда. Надо довести дело до конца»
712 декабря, 16:22
Гаджиев о словах Макгиди про Махачкалу: «Бред сивой кобылы. Не забывайте, какое отношение в Европе к России. Люди с автоматами? Решает власть, причем в Москве»
7112 декабря, 10:05
«А в Самарской области нормальные дороги? Там денег не хватает, или они идут не туда? Порядок надо наводить везде, не только в футболе». Гаджиев о словах губернатора о коррупции
524 декабря, 13:15
Рекомендуем
Главные новости
15-й кубок ЛЧ «Реала» – одно из главных событий 2024-го. Согласны?
15 минут назадСпецпроект
Лам о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Мы привыкли к демократическому принятию решений, там все иначе. У всех есть право принимать турниры, но важна политическая ситуация»
825 минут назад
Написавший про уход Черчесова комментатор: «Я просто дал информацию, что юристы изучают контракт. Шансы остаться оценю 50/50. Но в кулуарах есть разговоры, что президент ищет тренера»
2049 минут назад
«Шуток Черчесова про казахский язык не поняли, в южных странах их болезненно воспринимают. Отставка – хороший вариант для него». Черепанов подтвердил уход тренера сборной Казахстана
39сегодня, 18:07
В «Арсенале» боятся, что Сака выбыл до марта из-за травмы бедра (Daily Mail)
14сегодня, 17:56
Зидану интересны только «Реал» и сборная Франции. Он отказал «МЮ», «Ювентусу», «ПСЖ» и «Баварии» и может согласиться только на нечто невиданное (Marca)
102сегодня, 17:43
Чемпионат Италии. «Интер» сыграет с «Комо», «Фиорентина» принимает «Удинезе»
43сегодня, 17:30Live
Нкунку предложен «Барселоне». Хавбек хочет покинуть «Челси» зимой (Diario Sport)
52сегодня, 17:10
В отпуск футболисты РПЛ едут налегке. А как они готовятся к матчам?
сегодня, 17:00Спецпроект
Дюков про Суперлигу: «Проект вреден для футбола и его развития, не верю в него. Оттуда к нам никто не обращался»
19сегодня, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Попов о Черчесове: «Если он дерзил здесь – и это сходило с рук, потому что его половина журналистов считала королем, то в Казахстане он никто. Как с быдлом общаться с людьми не стоит»
8 минут назад
Сапета о мошенниках: «Удивляюсь, как некоторых разводят на огромные бабки. Мне такие деньги страшно переложить из правой руки в левую, а они отдают абсолютно чужим людям»
456 минут назад
«Бавария» хочет купить Гиттенса летом, Компани и Эберль от него в восторге. Мюнхенцы уже собрали информацию о вингере «Боруссии»
10сегодня, 17:31
Петржела о Дзюбе: «В РПЛ физически слабые защитники, поэтому он еще играет. В еврокубках Артем не забил бы ни одного мяча»
14сегодня, 17:18
Мостовой о тренерской лицензии: «Получу в конце января, скорее всего. Предложений по стажировке или работе пока не было. Планов не строю – как по сегодняшней жизни что-то можно строить?»
13сегодня, 16:47
РФС подписал соглашение с Минобрнауки РФ: «Точек соприкосновения много. Развитие студенческого футбола, научных исследований, улучшение материально-технической базы для футбола в вузах»
3сегодня, 14:54
Николич о ЦСКА: «Великий клуб, значимый в России и Европе. Горжусь, что работаю здесь. В Сербии говорят, что находиться в очень престижном месте в трудное время – большая гордость»
3сегодня, 14:41
Пулишич о прозвище «Капитан Америка»: «Не добавляет давления, просто забавное имя. Слова Ибры говорят о том, что он и «Милан» многого ожидают от меня. Хочу отдать все ради этого клуба»
4сегодня, 14:28
Защитник «Балтики» Мохаммад: «Хотел бы сыграть за сборную России. Меня не раз приглашали в Афганистан, но тогда стал бы легионером в Первой лиге»
7сегодня, 14:10
Бараха уволен из «Валенсии». 6-кратные чемпионы Испании идут в зоне вылета Ла Лиги
17сегодня, 14:07
Рекомендуем