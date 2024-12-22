Каррагер об «Арсенале»: «Пора начать выигрывать трофеи. 5-летний юбилей Артеты приближает нас к решающему моменту – будет похоже на разочарование, если они не выиграют»

Джейми Каррагер заявил, что «Арсеналу» пора выигрывать трофеи.

Накануне Микель Артета отпраздновал пять лет на посту главного тренера клуба.

«Наступает решающий момент для «Арсенала » и Микеля Артеты в качестве тренера. Он проделал отличную работу, но сейчас самое время начать выигрывать трофеи.

Они были блестящей командой, но в эпоху Премьер-лиги мы помним много блестящих команд, которые никогда не выигрывали трофеи, например, «Лидс », «Ньюкасл » и «Тоттенхэм ». Эта команда не хочет, чтобы их запомнили таким образом.

Это [5:1 с «Кристал Пэлас»] кажется действительно большой победой. На фоне того, что произошло в последних нескольких играх, у них была благоприятная серия, так что они не могли позволить себе потерять еще больше очков.

Им действительно нужно начать накапливать результаты и укреплять веру в то, что они могут пойти и выиграть этот титул.

Сейчас мы переживаем пятилетний юбилей Артеты и начинаем приближаться к настоящему решающему моменту, они должны начать приносить самые большие трофеи. Они будут там или близко к этому к концу сезона. Если они не выиграют, это будет похоже на разочарование», – заявил экс-защитник «Ливерпуля».