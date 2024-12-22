Каррагер об «Арсенале»: «Пора начать выигрывать трофеи. 5-летний юбилей Артеты приближает нас к решающему моменту – будет похоже на разочарование, если они не выиграют»
Накануне Микель Артета отпраздновал пять лет на посту главного тренера клуба.
«Наступает решающий момент для «Арсенала» и Микеля Артеты в качестве тренера. Он проделал отличную работу, но сейчас самое время начать выигрывать трофеи.
Они были блестящей командой, но в эпоху Премьер-лиги мы помним много блестящих команд, которые никогда не выигрывали трофеи, например, «Лидс», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Эта команда не хочет, чтобы их запомнили таким образом.
Это [5:1 с «Кристал Пэлас»] кажется действительно большой победой. На фоне того, что произошло в последних нескольких играх, у них была благоприятная серия, так что они не могли позволить себе потерять еще больше очков.
Им действительно нужно начать накапливать результаты и укреплять веру в то, что они могут пойти и выиграть этот титул.
Сейчас мы переживаем пятилетний юбилей Артеты и начинаем приближаться к настоящему решающему моменту, они должны начать приносить самые большие трофеи. Они будут там или близко к этому к концу сезона. Если они не выиграют, это будет похоже на разочарование», – заявил экс-защитник «Ливерпуля».
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