Экс-министр экономики Каталонии Жиро сравнил «Барсу» с цирком: «Жонглеры и канатоходцы взяли управление компанией на себя. Если так будет продолжаться, будем говорить про клоунов»

Экс-министр экономики Каталонии раскритиковал руководство «Барселоны».

Жауме Жиро, занимавший пост министра экономики и финансов Каталонии с 2021 по 2022 год, написал для газеты Ara колонку под заголовком «Меньше чем клуб».

«Кошмар любого комика, выступающего перед аудиторией, – это заставить людей плакать, желая их рассмешить. Есть кое-что еще хуже: драматический актер, который хочет заставить людей плакать, но заставляет их смеяться.

«Барса» начинает походить на клуб, который, столкнувшись с трагедией, начинает разыгрывать фарс. Пройдет совсем немного времени, и «Барселона » станет посмешищем для всего мира, если еще не стала.

Если бы «Барса» была цирком, а не футбольным клубом, мы были бы шокированы, увидев, что жонглеры и канатоходцы взяли на себя управление компанией. Уверенные в своих способностях, они применяют те же навыки, которыми овладели, в управлении: они ходят по канату без [страховочной] сетки, без балансира и, что еще хуже, не держат равновесие. Если так будет продолжаться и дальше, мы перестанем говорить о жонглерах и начнем говорить о клоунах.

«Барса» – это больше, чем клуб, во многом потому, что Каталония – это меньше, чем государство. Но если «Барса» продолжит в том же духе, что и в последние годы, решив показать себя меньше, чем клубом, то имидж клуба и Каталонии будет серьезно подорван», – написал Жиро.

Отметим, что Жауме Жиро 6 дней занимал пост вице-президента «Барселоны» по экономическим вопросам после избрания Жоана Лапорты президентом клуба в 2021 году.