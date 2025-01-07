Генсек РФС Митрофанов: «Спорт у нашего государства находится на одном из первых мест. Мы умеем проводить лучшие соревнования, наши спортсмены хорошо выступают на международной арене»

Максим Митрофанов поделился мнением о важности спорта для государства.

«Мне кажется, что спорт у нашего государства находится как раз на одном из первых мест. Понятно, что сейчас на ситуацию влияет наше отстранение, но в целом вопросы спорта решаются в нашей стране успешно.

Мы умеем проводить лучшие спортивные соревнования, наши спортсмены очень хорошо выступают на международной арене, в спорте мы одна из сильнейших стран в принципе», – сказал генеральный секретарь РФС .