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Генсек РФС Митрофанов: «Спорт у нашего государства находится на одном из первых мест. Мы умеем проводить лучшие соревнования, наши спортсмены хорошо выступают на международной арене»

Максим Митрофанов поделился мнением о важности спорта для государства.

«Мне кажется, что спорт у нашего государства находится как раз на одном из первых мест. Понятно, что сейчас на ситуацию влияет наше отстранение, но в целом вопросы спорта решаются в нашей стране успешно.

Мы умеем проводить лучшие спортивные соревнования, наши спортсмены очень хорошо выступают на международной арене, в спорте мы одна из сильнейших стран в принципе», – сказал генеральный секретарь РФС

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
logoпремьер-лига Россия
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