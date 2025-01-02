Ташуев о возвращении России: «Митрофанов не будет же блефовать. Профессионалы хотят, чтобы все участвовали, варились в одном соку. Другое дело – давление политического руководства»

Сергей Ташуев высказался по поводу возможного возвращения России на турниры.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил , что Швеция, Норвегия и Германия не против возвращения России в международные турниры.

«Митрофанов не будет же блефовать, он знает, о чем говорит.

Думаю, за возвращение России в еврокубки и международные турниры не только эти три федерации. Профессионалы, люди спорта далеки от политики. Они хотят, чтобы все участвовали, варились в одном соку.

Другое дело – давление политического руководства на эти федерации.

К сожалению, политика сегодня вмешивается в спорт, что в корне неправильно. Но что мы сделаем? Мы заложники ситуации», – сказал главный тренер «Ахмата » Сергей Ташуев .