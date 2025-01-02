Ташуев о возвращении России: «Митрофанов не будет же блефовать. Профессионалы хотят, чтобы все участвовали, варились в одном соку. Другое дело – давление политического руководства»
Сергей Ташуев высказался по поводу возможного возвращения России на турниры.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Швеция, Норвегия и Германия не против возвращения России в международные турниры.
«Митрофанов не будет же блефовать, он знает, о чем говорит.
Думаю, за возвращение России в еврокубки и международные турниры не только эти три федерации. Профессионалы, люди спорта далеки от политики. Они хотят, чтобы все участвовали, варились в одном соку.
Другое дело – давление политического руководства на эти федерации.
К сожалению, политика сегодня вмешивается в спорт, что в корне неправильно. Но что мы сделаем? Мы заложники ситуации», – сказал главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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