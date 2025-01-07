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У Кокорина 7 голов в 14 матчах сезона на Кипре. Форвард «Ариса» забил «Аполлону» плечом

Александр Кокорин забил 7-й гол в сезоне.

Нападающий «Ариса» открыл счет в матче с «Аполлоном» в 17-м туре чемпионата Кипра (1:0, первый тайм), переправив мяч в пустые ворота соперника плечом. 

На счету российского футболиста 7 забитых мячей за 14 матчей во всех турнирах в текущем сезоне. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoвысшая лига Кипр
logoАрис Лимасол
logoАлександр Кокорин
logoАполлон
logoпремьер-лига Россия
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