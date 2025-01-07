У Кокорина 7 голов в 14 матчах сезона на Кипре. Форвард «Ариса» забил «Аполлону» плечом
Александр Кокорин забил 7-й гол в сезоне.
Нападающий «Ариса» открыл счет в матче с «Аполлоном» в 17-м туре чемпионата Кипра (1:0, первый тайм), переправив мяч в пустые ворота соперника плечом.
На счету российского футболиста 7 забитых мячей за 14 матчей во всех турнирах в текущем сезоне.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем