У Кокорина 7 голов в 14 матчах сезона на Кипре. Форвард «Ариса» забил «Аполлону» плечом

Александр Кокорин забил 7-й гол в сезоне.

Нападающий «Ариса » открыл счет в матче с «Аполлоном » в 17-м туре чемпионата Кипра (1:0, первый тайм), переправив мяч в пустые ворота соперника плечом.

На счету российского футболиста 7 забитых мячей за 14 матчей во всех турнирах в текущем сезоне.