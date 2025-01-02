Тренер «Ариса» Шпилевский о Кокорине: «Осознал, что он капитан, тянет команду вперед. Выделяется на Кипре»

Алексей Шпилевский оценил игру Александра Кокорина.

В 12 матчах сезона во всех турнирах на счету форварда «Ариса» 6 голов и 3 ассиста.

— Может ли 2025 год стать успешным для Кокорина?

— Дай бог, чтобы Саша оставался здоровым, играл без травм. Вчера я над ним пошутил: «У тебя большие планы на этот год, потому что остался дополнительно бегать после тренировки».

Он чувствует, что в этом сезоне мы можем чего-то добиться. Я чувствую большую зарядку с его стороны. Плюс он осознал, что он капитан, тянет команду вперед, может подсказать на поле. Сейчас Саша показывает то, что он показывал в первом сезоне.

— До лета еще далеко, но рассчитываете на него уже в следующем сезоне?

— У него контракт и на следующий сезон. Сами понимаете, что профессиональный спорт — это сегодня. Что будет завтра, сложно сказать. У кого-то видно, что идет закат карьеры, у кого-то — наоборот. Имя не будет за тебя играть. Сопернику не важно, как тебя зовут. Они выходят с целью победить — без разницы кого.

Я всегда говорю своим футболистам: «Старайтесь не потерять свою честь». С Сашей все знают, на каком уровне он играл, что это за футболист. Так что если футболист уступает и не может держать свой уровень, надо заканчивать или уходить куда-то уровнем ниже. Можете взять пример Тони Крооса. Он закончил на отличной ноте, хотя еще мог играть на высочайшем уровне.

— Александр выдерживает свой уровень?

— Если он мотивирован, горит желанием и физически готов, то конечно. Не просто выдерживает, но и превосходит. Бегать, прыгать и бодаться — самое простое, этому любой может научиться. У Саши же есть качества в завершении, креативе. Он выделяется на Кипре. Но для этого надо проявлять себя, – сказал тренер «Ариса ».