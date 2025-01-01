«Начни с себя». Кокорин – Соболеву на пожелание быть добрее
Александр Кокорин отреагировал на призыв Александра Соболева быть добрее.
Напомним, нападающий «Зенита» опубликовал в соцсетях поздравление с Новым годом, написав: «Будьте добрее друг к другу ❤️».
Пост Соболева в инстаграме прокомментировал Кокорин. Форвард «Ариса» поздравил Александра с праздником и добавил: «Начни с себя».
Скриншот: instagram.com/a.sobolev97
Кокорин выложил видео с пляжа, жена Соболева высказалась: «Что-нибудь новое можно? Уже неинтересно». Игрок «Ариса» ответил: «Я у вас тоже не видел, как вы сына читать учите, одни машины и сумки»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Александра Соболева
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