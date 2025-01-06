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Кобелев о Смолове и Кокорине: «Самые перспективные игроки в истории России. Думал, достигнут больших высот и в Европе. Оба потенциал так и не реализовали и не дали ничего «Динамо»

Андрей Кобелев сожалеет об упущенных шансах Александра Кокорина и Федора Смолова.

– При вас в «Динамо» свою карьеру начинали Федор Смолов и Александр Кокорин. Они смогли раскрыть свой потенциал на сто процентов?

– По-отечески мне бы хотелось, чтобы и Смолов, и Кокорин раскрылись лучше и стали лицом российского футбола в десятых годах. Я считал, что Кокорин и Смолов были двумя самыми перспективными футболистами в истории России. И до сих пор так считаю. Они два разноплановых футболиста, которые дополняют друг друга.

Я думал, что они достигнут очень больших высот не только в России, но и в Европе. В какой-то степени я во вред себе не просил покупать нападающих, потому что ориентировался на пару Смолов – Кокорин именно в долгосрочной перспективе. Из-за этого мы взяли сначала Андрея Воронина, а не Кураньи. Чтобы он играл под ними и снабжал их мячами, помогал в развитии атак, и был в быту дядькой. Так оно и произошло. Но через полгода меня убрали, а потом купили Кураньи, поэтому Кокорина со Смоловым понесло в аренды, а потом их продали.

Так что мое главное разочарование в том, что Кокорин и Смолов толком не поиграли в «Динамо» и не достигли своего потолка. Как показала жизнь, они оба попробовали себя в разных командах на высшем уровне, но свой потенциал они так и не реализовали и не дали ничего «Динамо». То есть не принесли команде никаких трофеев, – сказал бывший главный тренер «Динамо».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoДинамо Москва
logoАлександр Кокорин
logoФедор Смолов
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Воронин
logoАндрей Кобелев
logoКевин Кураньи
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logoвысшая лига Кипр
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