«Спартак» сыграет с «Черноморцем», «Астаной», «Торпедо» и «Насафом» на зимних сборах
На первом сборе в турецком Белеке красно-белые сыграют с новороссийским «Черноморцем». Встреча 20 января пройдет в закрытом режиме и будет состоять из трех таймов по 45 минут.
В ходе второго сбора в Дубае «Спартак» проведет матч с казахстанской «Астаной» 2 февраля. В ОАЭ московская команда также примет участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ. 30 января «Спартак» сыграет против «Краснодара», 7 февраля – против московского «Динамо», а 10 или 11 февраля – с одной из команд другой группы для определения итогового места на турнире.
Еще два матча «Спартак» проведет на третьем сборе в Белеке: 20 февраля состоится матч с московским «Торпедо», а 24-го – с узбекистанским «Насафом».
Первая официальная игра после зимнего перерыва состоится 2 марта: в матче 19-го тура Мир РПЛ красно-белые примут дома «Оренбург».
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