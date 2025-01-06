«Спартак» проведет товарищеский матч с «Насафом». С чемпионом Узбекистана также сыграют «Факел» и «Балтика»
«Спартак» проведет товарищеский матч с «Насафом».
Об этом сообщила пресс-служба узбекистанского клуба. Летом 2024 года команда уже играла с красно-белыми, уступив 0:3.
Встреча пройдет в турецкой Анталии в феврале.
Кроме того, с действующим чемпионом Узбекистана сыграют «Факел» и «Балтика».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Насафа»
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