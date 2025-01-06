«Спартак» проведет товарищеский матч с «Насафом». С чемпионом Узбекистана также сыграют «Факел» и «Балтика»

«Спартак» проведет товарищеский матч с «Насафом».

Об этом сообщила пресс-служба узбекистанского клуба. Летом 2024 года команда уже играла с красно-белыми, уступив 0:3.

Встреча пройдет в турецкой Анталии в феврале.

Кроме того, с действующим чемпионом Узбекистана сыграют «Факел » и «Балтика ».