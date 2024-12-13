Бывший тренер сборной Китая Те приговорен к 20 годам тюрьмы за коррупцию. Экс-игрок «Эвертона» организовывал договорные матчи, давал и получал взятки
В ноябре 2022-го бывший тренер сборной Китая и экс-игрок «Эвертона» стал фигурантом масштабного расследования о коррупции в китайском футболе, которое было инициировано председателем КНР Си Цзиньпинем. Тогда же тренер был заключен под стражу.
Ли Те признался в организации договорных матчей, а также получении и предложении взяток за возможность поработать главным тренером сборной Китая. Ранее сообщалось, что он сам заплатил деньги, чтобы возглавить национальную команду,
Те получил взятки на сумму более 16 миллионов долларов. В обмен Ли выбирал определенных лиц для национальной сборной и помогал футбольным клубам побеждать в соревнованиях.
Суд заявил, что это происходило с 2015 года, когда он был помощником тренера в китайском клубе «Хэбэй», до 2021 года, когда он ушел с поста национального тренера.
Ранее трое бывших должностных лиц Китайской футбольной ассоциации (CFA) также были приговорены к тюремному заключению за взяточничество. В начале года экс-президент CFA Чэнь Сююань был приговорен к пожизненному заключению за получение взяток на сумму 11 миллионов долларов. Более десятка тренеров и игроков оказались под следствием.
Ли провел 92 матча за сборную Китая и сыграл на чемпионате мира 2002 года. Это было единственное на сегодняшний день выступление национальной команды в финальной части ЧМ.
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