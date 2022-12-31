«Ухань Фри Таунс» выиграли чемпионат Китая впервые в истории. Восьмикратный чемпион «Гуанчжоу» вылетел

«Ухань Фри Таунс» выиграли чемпионат Китая впервые в истории.

В последнем туре Суперлиги «Фри Таунс» должны были принять «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», однако гости не смогли приехать на матч из-за вспышки коронавируса в составе. Хозяевам присудили техническую победу со счетом 3:0.

«Ухань» опередила действующего чемпиона – «Шаньдун Тайшань» – благодаря разнице мячей. Обе команды набрали 78 очков, но разница забитых и пропущенных была лучше у «Фри Таунс» – «плюс 63» против «плюс 58». В последнем туре «Шаньдун» также одержал техническую победу.

Два сезона назад «Фри Таунс» выступали в третьем по силе китайском дивизионе, заняв 1-е место. В предыдущем сезоне они стали первыми во второй лиге Китая.

Из высшего дивизиона Китая в 2022 году вылетел «Гуанчжоу». Восьмикратный чемпион страны занял 17-е место, набрав 17 очков. Также лигу покидают «Ухань» (19 очков) и «Хэбэй» (-3).

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