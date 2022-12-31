«Ухань Фри Таунс» выиграли чемпионат Китая впервые в истории. Восьмикратный чемпион «Гуанчжоу» вылетел

Теги высшая лига Китай Гуанчжоу Шаньдун Тайшань Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Ухань Хэбэй Футбол

«Ухань Фри Таунс» выиграли чемпионат Китая впервые в истории. 

В последнем туре Суперлиги «Фри Таунс» должны были принять «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», однако гости не смогли приехать на матч из-за вспышки коронавируса в составе. Хозяевам присудили техническую победу со счетом 3:0.

«Ухань» опередила действующего чемпиона – «Шаньдун Тайшань» – благодаря разнице мячей. Обе команды набрали 78 очков, но разница забитых и пропущенных была лучше у «Фри Таунс» – «плюс 63» против «плюс 58». В последнем туре «Шаньдун» также одержал техническую победу. 

Два сезона назад «Фри Таунс» выступали в третьем по силе китайском дивизионе, заняв 1-е место. В предыдущем сезоне они стали первыми во второй лиге Китая. 

Из высшего дивизиона Китая в 2022 году вылетел «Гуанчжоу». Восьмикратный чемпион страны занял 17-е место, набрав 17 очков. Также лигу покидают «Ухань» (19 очков) и «Хэбэй» (-3). 

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10 комментариев

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Кеды и бутса
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С детства за "Ухань"! 💪
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Spaten
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Ухань непобедима))
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Eric_Cartman
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Редакторы уже в хлам
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Алексей Белоус
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Ответ 16TH STATE
Спортс, у вас в хэштегах стоит Ухань Чжоэр, а Фри Таунс это другая команда, которая только дебютировала в высшей лиге, перед публикацией новости хоть бы проверили, ваша таблица чемпионата Китая настоящий ад для перфекциониста
Эта Ухань в тегах стоит, потому что она тоже вылетела
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16TH STATE
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Спортс, у вас в хэштегах стоит Ухань Чжоэр, а Фри Таунс это другая команда, которая только дебютировала в высшей лиге, перед публикацией новости хоть бы проверили, ваша таблица чемпионата Китая настоящий ад для перфекциониста
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Football Forever
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Коронавирус - это была долгая схема для победы Уханя в чемпионате Китая.
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Romeo Yankovich
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Даже профиля команды нету. Хотя зачем его делать, если он не настолько обсуждаем, как новости о Роналду и Месси. Тут бурных обсуждений не будет. Поэтому людям, которым интересно посмотреть состав команды, можно усложнять жизнь, чтобы искали на других ресурсах
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А.Э.РАСИМ
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Будущий вероятный соперник Криштиану Роналду.
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Давид Agabekyan
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Ухань выиграл благодаря короне. Символично
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Барсик Юрана
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Короновирусные чемпионы
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