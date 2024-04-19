Востоковед из МГИМО: «Китайский футбол – история коррупционных скандалов. Тренера сборной посадили пожизненно за взятку. Но в Китае к такому привыкли»

Востоковед из МГИМО Иван Зуенко рассказал о специфике китайского футбола.

– «Шэньхуа», куда пришел , 14 лет не попадал в топ-3 китайской Суперлиги, в прошлом году был пятым. Что это за клуб?

– Это старейшая и самая популярная команда Шанхая. Как профессиональный клуб существует 30 лет – в декабре прошлого года юбилей праздновали. Но вообще история восходит к любительской сборной Шанхая, которая в допрофессиональную эпоху представляла город.

Когда в китайский футбол пришли большие деньги, это стало периодом разочарований. «Шэньхуа» не угадал с трансферами (например, ) и ничего не добился. Последние годы команда на спаде. Но есть финансирование от крупной местной госкомпании, есть традиции, большой стадион (72 тысячи) не пустует.

«Шэньхуа» дважды выигрывал Суперлигу, но последний титул, 2003 года, забрали за договорные матчи. Причем спустя десять лет – так что клуб успел поиграть с двумя звездочками над эмблемой. Это был серьезный скандал, но «Шэньхуа» не выгнали из Суперлиги, просто лишили золота.

Вообще вся история китайского футбола – история коррупционных скандалов. Прямо сейчас уволили все руководство Федерации футбола, а главного тренера сборной Ли Те посадили в тюрьму, пожизненный срок. За то, что дал взятку ради должности, ставил игроков в состав за деньги, организовывал договорняки, когда был клубным тренером.

Важно сказать: Ли Те – это культовый китайский футболист. Человек в «Эвертоне» играл, больше 90 матчей за сборную Китая, был на ЧМ-2002. Потом – достаточно успешным тренером.

– По сути, игрока и тренера уровня Карпина (для китайского футбола) посадили в тюрьму на пожизненное.

– Да, так и есть. Но в Китае к такому привыкли: истории со снятием очков, банов футболистам, тренерам стала обыденностью. Поэтому реакция была: «Ну и ладно». Тем более сборная при Ли Те играла плохо. Повесили всех собак на него. В начале года вышла передача по Центральному телевидению, где он признался и рассказал, как все проворачивал, – рассказал кандидат наук и лектор МГИМО на кафедре востоковедения Иван Зуенко в интервью Sports.

В субботу, 20 апреля, Sports покажет матч « » Слуцкого – в 15:00 по московскому времени клуб сыграет с «Наньтун Чжиюнь». Иван Зуенко будет комментировать игру вместе с Вадимом Лукомским и Артемом Терентьевым.

«Легенда сборной получил пожизненное за покупку поста тренера». Философия, футбол и жизнь Китая