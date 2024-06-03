«Федотову не хватает масштаба для работы в ЦСКА. Этот сезон показал несоответствие штаба клубу. Нет внятности в рисунке игры, запаса прочности, перспектив и потенциала». Габулов об отставке
Владимир Габулов поддержал решение ЦСКА уволить Владимира Федотова.
«Увольнение Федотова напрашивалось. Абсолютно правильное, взвешенное решение приняли руководители ЦСКА. Нет результата, нет внятности в рисунке игры, нет запаса прочности, нет перспектив и нет потенциала.
Я с самого сначала относился скептически к этому назначению. Да, получилось в первом сезоне выиграть Кубок России и занять второе место в РПЛ. Но для ЦСКА есть только первое место и победа в Кубке России.
Прошедший сезон показал абсолютное несоответствие тренерского штаба во главе Федотовым по уровню ментальности, результата, амбициозности для ЦСКА.
Но это не значит, что Федотов слабый тренер. Просто ЦСКА – слишком большой клуб для Федотова. Он грамотный специалист, но не хватает масштаба, чтобы работать в ЦСКА», – отметил экс-вратарь сборной России.
Как и про работу с молодёжью. Народ вдруг с чего-то взял, что в ЦСКА мега талантливая молодёжь, таланты которой правда никто не видел, но он точно есть, и пофиг, что после ЦСКА там максимум скамейка Первой лиги им светит, это Федотов виноват, он должен был с Кисляками и Глебовыми бороться за чемпионство с Зенитом, который клал на эту молодёжь и покупает бразильцев за десятки лямов ежегодно...
😀
А лысый физрук залез не туда. Его уровень, это аутсайдеры чемпионата и пердив.
ВСЁ ЧТО ПРОИСХОДИТ ОТМАЗКА НА ПОЛ ГОДА. ГОД!
Год назад Габулов молчал в тряпочкк
Как минимум за 2 года с Федотовым взяли кубок, чего до этого не было очень давно.