«Федотову не хватает масштаба для работы в ЦСКА. Этот сезон показал несоответствие штаба клубу. Нет внятности в рисунке игры, запаса прочности, перспектив и потенциала». Габулов об отставке

Владимир Габулов поддержал решение ЦСКА уволить Владимира Федотова.

«Увольнение Федотова напрашивалось. Абсолютно правильное, взвешенное решение приняли руководители ЦСКА. Нет результата, нет внятности в рисунке игры, нет запаса прочности, нет перспектив и нет потенциала.

Я с самого сначала относился скептически к этому назначению. Да, получилось в первом сезоне выиграть Кубок России и занять второе место в . Но для ЦСКА есть только первое место и победа в Кубке России.

Прошедший сезон показал абсолютное несоответствие тренерского штаба во главе Федотовым по уровню ментальности, результата, амбициозности для ЦСКА.

Но это не значит, что Федотов слабый тренер. Просто ЦСКА – слишком большой клуб для Федотова. Он грамотный специалист, но не хватает масштаба, чтобы работать в ЦСКА», – отметил экс-вратарь сборной России.