«Федотову не хватает масштаба для работы в ЦСКА. Этот сезон показал несоответствие штаба клубу. Нет внятности в рисунке игры, запаса прочности, перспектив и потенциала». Габулов об отставке

Теги ЦСКА Владимир Габулов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Чемпионат.com Футбол

Владимир Габулов поддержал решение ЦСКА уволить Владимира Федотова.

«Увольнение Федотова напрашивалось. Абсолютно правильное, взвешенное решение приняли руководители ЦСКА. Нет результата, нет внятности в рисунке игры, нет запаса прочности, нет перспектив и нет потенциала.

Я с самого сначала относился скептически к этому назначению. Да, получилось в первом сезоне выиграть Кубок России и занять второе место в РПЛ. Но для ЦСКА есть только первое место и победа в Кубке России.

Прошедший сезон показал абсолютное несоответствие тренерского штаба во главе Федотовым по уровню ментальности, результата, амбициозности для ЦСКА.

Но это не значит, что Федотов слабый тренер. Просто ЦСКА – слишком большой клуб для Федотова. Он грамотный специалист, но не хватает масштаба, чтобы работать в ЦСКА», – отметил экс-вратарь сборной России.

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28 комментариев
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Тревогу испытываю, потому что Федотов при всех его минусах явно не самый худший. А вот какого драного кота в мешке притащит Бабаев, вот это страшно.
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+13
Ответ Black Phoenix
Скорее перефразирую так: Федотов плохой тренер именно под перестройку с наращиванием нового костяка команды, под работу с молодёжью, поиск оптимальных схем и игровых сочетаний. Ему нужен готовый продукт чтоб выстрелить здесь и сейчас.
Федотов, который позапрошлым летом пришёл на руины и с ходу построил команду, взявшую серебро и Кубок, не под перестройку?) Смешно.
Как и про работу с молодёжью. Народ вдруг с чего-то взял, что в ЦСКА мега талантливая молодёжь, таланты которой правда никто не видел, но он точно есть, и пофиг, что после ЦСКА там максимум скамейка Первой лиги им светит, это Федотов виноват, он должен был с Кисляками и Глебовыми бороться за чемпионство с Зенитом, который клал на эту молодёжь и покупает бразильцев за десятки лямов ежегодно...
+12
-5
+7
Федотов-По итогу стою я в лыжи обутый. То ли кони не едут, то ли я слабый тренер.
+5
-2
+3
Ответ ОЛЛС1911
Тревогу испытываю, потому что Федотов при всех его минусах явно не самый худший. А вот какого драного кота в мешке притащит Бабаев, вот это страшно.
🤣 пиши сразу, уволил Бабаев Федотова, а притащит дранного кота. Какого - лишнее слово. Дранный кот, он и есть дранный кот.
+4
-1
+3
Сергей Игнашевич не просто так из Балтики ушёл?
+3
-1
+2
Габулов раскрылся крутым аналитиком! Респект!
😀
+2
0
+2
Все по факту Габулов сказал. У Федотова кто угодно виноват в поражениях и пропущенных в конце матча голах, но не он. Поэтому спасибо и всего хорошего, и ни в коем случае не до свидания!
+2
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+2
Ответ MihuS
Сергей Игнашевич не просто так из Балтики ушёл?
Тоже мысль. Не хочет играть в ФНЛ с нормальной командой, значит в РПЛ объявится . Может и в ЦСКА.
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+2
Все по делу. Молодец, Володя!
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0
+2
Ответ Чебурашка от Гены
🤣 пиши сразу, уволил Бабаев Федотова, а притащит дранного кота. Какого - лишнее слово. Дранный кот, он и есть дранный кот.
А может и пёс придет. :) Драный
+1
0
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Ответ MihuS
Сергей Игнашевич не просто так из Балтики ушёл?
Потому что задачу не выполнил. Слыхал что ему условие поставили для зимних трансферах, типо если после них клуб вылетит - уйдёшь. Вот он и ушёл. Мужик сказал, мужик сделал.
+1
0
+1
Скорее перефразирую так: Федотов плохой тренер именно под перестройку с наращиванием нового костяка команды, под работу с молодёжью, поиск оптимальных схем и игровых сочетаний. Ему нужен готовый продукт чтоб выстрелить здесь и сейчас.
+5
-4
+1
По-моему уровню ментальности и амбициозности ЦСКА не соответствует не Федотов, а состав команды, трансферная политика. Немного об этом вот тут https://m.sports.ru/tribuna/blogs/osportse/3245195.html?p_a=click&p_n=post__3245195&p_c=blog_feed__96598.
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Ответ dreamstep
Габулов прямо критикует, дофига эксперт, скептически он относился к назначению. Как минимум за 2 года с Федотовым взяли кубок, чего до этого не было очень давно.
Кубок взял персонально Акинфеев.
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Ответ Алексей Колесников
николич в ЦСКА федотов в рубин рокировка интересная намечаеться
Рубин продлил Рахимова. Зачем им лысое чудо?
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Ответ RBH2010
А руководство , кто это, не говорящая же голова Бабаев, соотвествует? Год назад Габулов молчал в тряпочкк
Год назад его не спрашивали.
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Ответ ОЛЛС1911
Тревогу испытываю, потому что Федотов при всех его минусах явно не самый худший. А вот какого драного кота в мешке притащит Бабаев, вот это страшно.
Он самый худший из всех кто работал в ЦСКА последние лет 30.
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Ответ Николай Колосов
Фуфлыжный спец .Поменять смогут шило на мыло Что бы болельщики на время не бушевали!! Федотов из всех что на виду кандидатов ЛУЧШИЙ Если уж менять.. то только на Слуцкого Он и с таким (повидлом)может дать результат получше нынешнего ! Газаев к сожалению уже и не придёт! ВСЁ ЧТО ПРОИСХОДИТ ОТМАЗКА НА ПОЛ ГОДА. ГОД!
Слуцкий в жизни больше в ЦСКА не пойдёт.
А лысый физрук залез не туда. Его уровень, это аутсайдеры чемпионата и пердив.
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Ответ Любитель пожрать
А может и пёс придет. :) Драный
Тонко. 😊
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Ответ Black Phoenix
Скорее перефразирую так: Федотов плохой тренер именно под перестройку с наращиванием нового костяка команды, под работу с молодёжью, поиск оптимальных схем и игровых сочетаний. Ему нужен готовый продукт чтоб выстрелить здесь и сейчас.
Сочи и ЦСКА в сезоне 22/23 был совсем готовый продукт, бери да за чемпионство борись
+1
-1
0
Ответ Black Phoenix
Скорее перефразирую так: Федотов плохой тренер именно под перестройку с наращиванием нового костяка команды, под работу с молодёжью, поиск оптимальных схем и игровых сочетаний. Ему нужен готовый продукт чтоб выстрелить здесь и сейчас.
Да нормально он с молодежью работает. Вон Ростов как натренировал, мама не горюй 10-1.
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как бы там ни было... но новую авторучку с серебряным пером он на дембель заслужил
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Фуфлыжный спец .Поменять смогут шило на мыло Что бы болельщики на время не бушевали!! Федотов из всех что на виду кандидатов ЛУЧШИЙ Если уж менять.. то только на Слуцкого Он и с таким (повидлом)может дать результат получше нынешнего ! Газаев к сожалению уже и не придёт!
ВСЁ ЧТО ПРОИСХОДИТ ОТМАЗКА НА ПОЛ ГОДА. ГОД!
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Там Абаскаль свободен и Массимо Каррера давно грезит об РПЛ)
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А руководство , кто это, не говорящая же голова Бабаев, соотвествует?
Год назад Габулов молчал в тряпочкк
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Габулов прямо критикует, дофига эксперт, скептически он относился к назначению.
Как минимум за 2 года с Федотовым взяли кубок, чего до этого не было очень давно.
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