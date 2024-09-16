Мостовой о ЦСКА: «А чем был плох Федотов? Что-то не слышу упреков в адрес Николича. Неплохая команда, но они не справляются с лидерами – в таком случае вопросы к Марко»

Александр Мостовой задался вопросом, чем ЦСКА не устраивал Владимир Федотов.

«Поражения ЦСКА в матчах с российскими топ-клубами – это не тенденция. Надо спросить: а чем был плох Федотов ? Что-то я не слышу упреков в адрес Николича .

Результат определяет, хороший ты или плохой. У ЦСКА неплохая команда, но они не справляются с лидерами. В таком случае вопросы к Николичу», – сказал бывший полузащитник «Спартака».