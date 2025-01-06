  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вилья о «Золотом мяче» Родри: «Испанский футбол давно заслуживал этого. Но я не слишком верю в эту награду – не понимаю, на чем основаны критерии»
7

Вилья о «Золотом мяче» Родри: «Испанский футбол давно заслуживал этого. Но я не слишком верю в эту награду – не понимаю, на чем основаны критерии»

Давид Вилья высказался о вручении Родри «Золотого мяча» в 2024 году.

– Родри заслуженно получил «Золотой мяч»?

– Конечно, почему бы и нет. Но я не собираюсь лицемерить – я никогда особо не верил в эту награду. Она кажется мне субъективной, и я не совсем понимаю, за что голосуют. Хотя, если бы мне его дали, я бы взял его и сказал, что это лучший момент в моей жизни.

Я считаю футбол командным видом спорта – конечно, есть статистика, но, например, я гораздо лучше понимаю «Золотую бутсу». Здесь нет никакой ошибки – награда твоя, если ты забиваешь больше всех.

– «Золотой мяч» получил испанец.

– И это, несомненно, очень радует. Мне понравилось, что Родри выиграл, потому что я считаю, что испанский футбол давно этого заслуживал. Винисиус, Беллингем... да, они тоже, но был и Карвахаль, который стал чемпионом во всем. Но поскольку я не очень понимаю, на чем основаны критерии голосования, я не придаю этому большого значения, – сказал бывший нападающий «Барселоны».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoЗолотой мяч
logoДавид Вилья
logoРодри
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoДаниэль Карвахаль
logoСборная Испании по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoДжуд Беллингем
logoМанчестер Сити
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Салах о наградах: «Побеждая с командой, больше шансов завоевать «Золотой мяч» или что-то еще. Хочу выиграть АПЛ, чтобы люди сказали, что я сделал разницу и помог победить»
93 января, 21:34
Родри о «Золотом мяче»: «Это изменило мою жизнь. Теперь я не так часто появляюсь на публике, не могу делать многие вещи, которые раньше делал»
343 января, 05:45
Родри о Ямале: «У него есть все, чтобы выиграть «Золотой мяч». Не знаю, когда он получит его – сейчас или позже»
101 января, 15:41
Рекомендуем
Главные новости
Анчелотти о Винисиусе: «Все болельщики «Реала» любят его, поэтому он так хорош. Один из лучших в мире»
920 минут назад
Мы спрятали 77 футболистов за эмодзи. Угадаете всех?
23 минуты назадСпецпроект
Консейсау выиграл трофей быстрее всех тренеров «Милана» с 1930 года – во 2-м матче
2537 минут назад
Консейсау выиграл трофей с «Миланом» во 2-м матче – Суперкубок Италии. В финале обыграли «Интер»
4049 минут назад
«Милан» выиграл Суперкубок Италии впервые с 2016-го и сравнялся с «Интером» по трофеям. Лидирует «Ювентус» – 9 побед
5353 минуты назад
🏆 «Милан» взял Суперкубок Италии, отыгравшись с 0:2 в финале и забив три гола «Интеру» за тайм – 3:2!
51254 минуты назад
Каземиро интересен «Аль-Насру» Роналду и еще двум клубам из Саудовской Аравии. Хавбек может покинуть «МЮ» в январе
11сегодня, 20:38
Молдавская «Дачия» в шутку пригласила Роналду: «Играем в желтом и синем – не придется привыкать к цветам. После обещаем место детского тренера»
27сегодня, 20:19
Лапорте завтра вынесут вотум недоверия. Процедуру запустит экс-кандидат в президенты «Барсы» Фарре, сделавший это при Бартомеу в 2020-м (Diario Sport)
56сегодня, 20:17
«Реал» не проигрывает 7 матчей во всех турнирах – 6 побед и ничья. Дальше – «Мальорка» в полуфинале Суперкубка Испании
5сегодня, 19:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Барсе» интересен Дуран. Каталонцы встречались с агентом форварда «Астон Виллы»
328 минут назад
Анчелотти о Модриче после 5:0 с «Депортива Минера»: «Подарок для футбола. Он готовится к таким матчам как к финалу – важный пример для молодежи»
548 минут назад
Лаутаро стал лучшим бомбардиром Суперкубка Италии, сравнявшись с Дибалой. У аргентинцев по 4 гола в турнире
2сегодня, 20:34
Анчелотти о 5:0 с «Депортива Минера»: «Класс «Реала» выше, очевидно – мы проявили мотивацию и приверженность. Хороший опыт для молодых игроков»
5сегодня, 20:29
Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» принимает «Ноттингем Форест»
1134сегодня, 20:00Live
Вилья о Ямале: «Раздражает сравнение любого игрока с Месси. Ламин уже мировая звезда и знает, что значит быть чемпионом»
3сегодня, 19:59
Чалханоглу заменили после мышечной травмы в 1-м тайме финала Суперкубка. Фанаты «Милана» гудели, когда хавбек «Интера» покидал поле
1сегодня, 19:48
«Крылья» могут получить 600 млн рублей в год от новых спонсоров со следующего сезона (Иван Карпов)
5сегодня, 19:42
«Реал» забил 3 гола в стартовые полчаса в Кубке Испании впервые с 2006 года. На выезде – впервые с 1977-го
3сегодня, 19:06
«МЮ», «Юве» и «Тоттенхэму» интересна аренда Коло-Муани
2сегодня, 18:59
Рекомендуем