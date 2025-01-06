Вилья о «Золотом мяче» Родри: «Испанский футбол давно заслуживал этого. Но я не слишком верю в эту награду – не понимаю, на чем основаны критерии»

Давид Вилья высказался о вручении Родри «Золотого мяча» в 2024 году.

– Родри заслуженно получил «Золотой мяч»?

– Конечно, почему бы и нет. Но я не собираюсь лицемерить – я никогда особо не верил в эту награду. Она кажется мне субъективной, и я не совсем понимаю, за что голосуют. Хотя, если бы мне его дали, я бы взял его и сказал, что это лучший момент в моей жизни.

Я считаю футбол командным видом спорта – конечно, есть статистика, но, например, я гораздо лучше понимаю «Золотую бутсу». Здесь нет никакой ошибки – награда твоя, если ты забиваешь больше всех.

– «Золотой мяч» получил испанец.

– И это, несомненно, очень радует. Мне понравилось, что Родри выиграл, потому что я считаю, что испанский футбол давно этого заслуживал. Винисиус, Беллингем ... да, они тоже, но был и Карвахаль , который стал чемпионом во всем. Но поскольку я не очень понимаю, на чем основаны критерии голосования, я не придаю этому большого значения, – сказал бывший нападающий «Барселоны».