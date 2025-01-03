Родри о «Золотом мяче»: «Это изменило мою жизнь. Теперь я не так часто появляюсь на публике, не могу делать многие вещи, которые раньше делал»

Родри заявил об изменениях после выигрыша «Золотого мяча».

Полузащитник «Манчестер Сити » стал обладателем приза лучшему футболисту сезона по версии France Football по итогам прошлого сезона.

– Выиграть «Золотой мяч» было сумасшествием, не так ли? Вы осознали это сейчас?

– Да, это изменило мою жизнь. Я говорил об этом с близкими мне людьми. Возможно, я не осознавал этого, когда выиграл, но это изменило мою жизнь.

Теперь я не так часто появляюсь на публике. Я больше не могу делать многие вещи, которые раньше делал.

Но это из-за уважительной причины, из-за признания, которое я получил. Тем не менее это незабываемый момент, – сказал Родри .