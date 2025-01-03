Родри о «Золотом мяче»: «Это изменило мою жизнь. Теперь я не так часто появляюсь на публике, не могу делать многие вещи, которые раньше делал»
Родри заявил об изменениях после выигрыша «Золотого мяча».
Полузащитник «Манчестер Сити» стал обладателем приза лучшему футболисту сезона по версии France Football по итогам прошлого сезона.
– Выиграть «Золотой мяч» было сумасшествием, не так ли? Вы осознали это сейчас?
– Да, это изменило мою жизнь. Я говорил об этом с близкими мне людьми. Возможно, я не осознавал этого, когда выиграл, но это изменило мою жизнь.
Теперь я не так часто появляюсь на публике. Я больше не могу делать многие вещи, которые раньше делал.
Но это из-за уважительной причины, из-за признания, которое я получил. Тем не менее это незабываемый момент, – сказал Родри.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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