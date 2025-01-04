Салах о наградах: «Побеждая с командой, больше шансов завоевать «Золотой мяч» или что-то еще. Хочу выиграть АПЛ, чтобы люди сказали, что я сделал разницу и помог победить»
«Я действительно мотивирован на победу в Премьер-лиге.
90% получения индивидуальной награды зависит от вашей игры с командой и завоевания с ней трофея. Если вы выигрываете со своей командой, у вас больше шансов завоевать «Золотой мяч» или что-то в этом роде.
Самое главное для меня – выиграть Премьер-лигу и быть важной частью [этой победы]. Я не хочу просто играть маленькую роль. Я хочу выиграть ее, чтобы люди затем сказали, что я сделал разницу и помог команде победить.
Опять же, это нелегко сделать. «Арсенал» и «Челси» нас догоняют. «Манчестер Сити» наверняка вернется. Это очень сложно, но нам просто нужно оставаться сосредоточенными, не принимать это как должное и продолжать усердно работать. Надеюсь, в конце концов мы победим», – заявил вингер «Ливерпуля».
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