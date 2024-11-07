«Солидарность» прекратит финансировать «Крылья» после сезона. Банк дает 123 млн рублей в год и 27 млн на содержание академии (Иван Карпов)

Титульный спонсор «Крыльев Советов» может прекратить финансирование клуба.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов , банк «Солидарность» прекратит финансировать самарский клуб после окончания сезона. На текущий момент банк дает 123 миллиона рублей в год.

Еще 27 миллионов выделяют на содержание академии, которая находится на балансе Самарской области и «Крыльям» не принадлежит.

Также сообщается, что губернатор Вячеслав Федорищев находится в поиске нового генерального директора, который займется поиском нового спонсора для «Крыльев».

Одним из кандидатов на пост гендиректора является председатель совета директоров «Пари НН » Дмитрий Кондратов.

Губернатор Самарской области: «Будем перераспределять бюджетные средства с профессиональных клубов в пользу массового спорта. Клубы в течение года получат партнеров из частного бизнеса»