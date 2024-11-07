«Солидарность» прекратит финансировать «Крылья» после сезона. Банк дает 123 млн рублей в год и 27 млн на содержание академии (Иван Карпов)
Титульный спонсор «Крыльев Советов» может прекратить финансирование клуба.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, банк «Солидарность» прекратит финансировать самарский клуб после окончания сезона. На текущий момент банк дает 123 миллиона рублей в год.
Еще 27 миллионов выделяют на содержание академии, которая находится на балансе Самарской области и «Крыльям» не принадлежит.
Также сообщается, что губернатор Вячеслав Федорищев находится в поиске нового генерального директора, который займется поиском нового спонсора для «Крыльев».
Одним из кандидатов на пост гендиректора является председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.
Губернатор Самарской области: «Будем перераспределять бюджетные средства с профессиональных клубов в пользу массового спорта. Клубы в течение года получат партнеров из частного бизнеса»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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