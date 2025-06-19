Мбаппе выписали из больницы. Форвард продолжит лечение от острого гастроэнтерита в расположении «Реала»

Килиана Мбаппе выписали из больницы.

Ранее стало известно , что нападающий «Реала» госпитализирован из-за острого гастроэнтерита.

Теперь мадридский клуб сообщил, что француза выписали из больницы. Он вернулся в расположение «Реала», где продолжит лечение и будет постепенно возвращаться к работе с командой.

Участие Мбаппе в матче против «Пачуки» на КЧМ практически исключено. У форварда «Реала» острый гастроэнтерит