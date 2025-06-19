Мбаппе выписали из больницы. Форвард продолжит лечение от острого гастроэнтерита в расположении «Реала»
Килиана Мбаппе выписали из больницы.
Ранее стало известно, что нападающий «Реала» госпитализирован из-за острого гастроэнтерита.
Теперь мадридский клуб сообщил, что француза выписали из больницы. Он вернулся в расположение «Реала», где продолжит лечение и будет постепенно возвращаться к работе с командой.
Участие Мбаппе в матче против «Пачуки» на КЧМ практически исключено. У форварда «Реала» острый гастроэнтерит
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
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