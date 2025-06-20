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Виртц успешно прошел первую часть медосмотра в «Ливерпуле». Вторая состоится в пятницу утром, потом – подписание контракта

Флориан Виртц все ближе к переходу в «Ливерпуль».

22-летний полузащитник успешно прошел первую часть медосмотра для английского клуба, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. 

Вторая часть обследования назначена на утро пятницы. После нее футболист подпишет контракт до 2030 года. 

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» гарантированно заплатит «Байеру» за Виртца 100 миллионов фунтов, еще 16,5 млн предусмотрены в виде бонусов. 

В минувшем сезоне Бундеслиги Флориан провел 31 матч, отличившись 10 голами и 12 ассистами. Его статистика – здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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