Черчесов о слухах про отставку из сборной Казахстана: «Привык опираться на факты, а не на домыслы. Подобную информацию должна опровергать федерация. Она выступила с заявлением: тренер – Черчесов»

Станислав Черчесов прокомментировал слухи о его отставке из сборной Казахстана.

Ранее сообщалось, что российского специалиста отправят в отставку с должности главного тренера, однако Казахстанская федерация футбола опровергла эту информацию.

– Чем сейчас заняты?

– В данный момент гуляю по парку Сокольники в Москве – и думаю о работе. Во вторник звонил нашему форварду Абату Аймбетову, который забил в чемпионате Турции в составе «Адана Демирспор». Это уже его третий гол в последних трех матчах. Слежу за выступающим в той же лиге полузащитником Бахтиером Зайнутдиновым, за тем, куда перейдет из «Тобола» хавбек Ислам Чесноков.

На связи с хорошо проявившим себя после травмы в декабре в «Ахмате» нападающим Максимом Самородовым, с проходящим курс восстановления после повреждения защитником Нуралы Алипом, конечно, капитаном Асхатом Тагырбергеном и со всеми остальными ребятами. Всем розданы задания на период до следующего сбора, обсуждаем как футбольные, так и жизненные моменты. В общем, тренерский штаб и я трудимся.

– И вас не удивляет появившаяся недавно в казахстанских СМИ информация о скорой отставке?

– Меня уже давно ничего не удивляет. Во-первых, привык всегда опираться на факты, а не на домыслы. А, во-вторых, подобную информацию должна опровергать – или подтверждать – Казахстанская федерация футбола. Во вторник она выступила с официальным заявлением, где как раз содержится факт: главный тренер сборной – Станислав Черчесов.

Так что спокойно занимаюсь целым рядом вопросов, связанным с предстоящим в марте будущего года стартом в отборочной кампании чемпионата мира-2026. В этом плане есть обязательная программа, которую сейчас выполняю вместе с департаментом сборных команд федерации.

– Состоялся ли у вас разговор с новым президентом КФФ Маратом Омаровым?

– Пока нет. Понимаю, что у нового руководителя может быть свой график. Но пообщаться необходимо – ведь помимо той самой обязательной программы подготовки к отбору на ЧМ есть моменты, которые нам надо обсудить. Потому что в футболе время быстро уходит.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех казахстанских болельщиков с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья и всего самого наилучшего! – сказал главный тренер сборной Казахстана.