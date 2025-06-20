Парти покинет «Арсенал». Переговоры о продлении контракта зашли в тупик

Томас Парти покинет «Арсенал».

Переговоры между лондонским клубом и полузащитником о подписании нового контракта зашли в тупик, сообщает ESPN. Ожидается, что соглашение, действующее до конца июня, не будет продлено.

Интерес к 32-летнему футболисту проявляют команды из Турции.

Парти выступает за «Арсенал » с 2020 года. На его счету 167 матчей и 9 голов в составе «канониров».