Цимикас о Тренте в «Реале»: «Он перешел в лучшую команду мира после «Ливерпуля». Это его выбор. Другим игрокам будет сложно добиться того, чего добился он»

Константинос Цимикас прокомментировал переход Трента Александер-Арнолда в «Реал».

«Мы не можем ничего сделать. В конце концов, это работа. Это был его выбор, он хотел увидеть что-то еще. Трент перешел в лучшую команду мира после «Ливерпуля» (смеется). Ладно, это выбор, так что все должны уважать его.

Он хотел уйти, он сделал свой выбор. Он многое дал команде, вы можете видеть, что получил «Ливерпуль» с тех пор, как Трент начал играть. Все, что можно сделать, – это поаплодировать ему от души. Пожелать ему удачи. Потому что он сделал очень многое.

Другому игроку, даже если он перешел за большие деньги, будет сложно добиться того, чего добился Трент. Но да, местные жители, конечно, смотрели на это иначе, они ожидали, что скаузер останется здесь навсегда, пока не повесит бутсы на гвоздь. Это создает дополнительное напряжение.

Мы в команде понимали, что он хотел уйти, что ему не было смысла оставаться. Это то, чего он хотел с самого начала, он хотел играть за мадридский «Реал », поэтому с самого начала сезона казалось, что это его последний сезон, он хотел чего-то нового, как он сам сказал.

Я от всего сердца желаю ему всего наилучшего, потому что мы были очень, очень близки. Нам было очень весело вместе, и тяжело прощаться с игроком, с которым мы были рядом каждый день в течение пяти лет. Я желаю ему всего наилучшего, никаких травм. Он отличный игрок, что тут еще говорить?» – сказал защитник «Ливерпуля ».